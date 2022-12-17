Вулиця Симона Петлюри та парк Слави: депутати Кременчука перейменували ще частину вулиць

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 0

Сьогодні, 16 грудня, депутати Кременчуцької міської ради затвердили нові назви ще 20 вулиць, провулків та проїздів, які перейменовують у процесі дерусифікації.

П'ятий етап народного голосування з 21 листопада по 11 грудня включно. Міська комісія з питань найменування об’єктів топоніміки вивчила результати голосування і винесла їх на затвердження міської ради.

Також депутати внесли зміни до вже існуючих назв 4-х топонімів:

вул. Генерала Чайки - вул. Олександра Чайки

вул. Єгорова - вул. Федора Єгорова

вул. Коцюбинського - на вул. Михайла Коцюбинського

пров. Нечая - пров. Данила Нечая

Нові назви вулиць Кременчука