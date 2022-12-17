Вулиця Симона Петлюри та парк Слави: депутати Кременчука перейменували ще частину вулиць

Сьогодні, 16 грудня, депутати Кременчуцької міської ради затвердили нові назви ще 20 вулиць, провулків та проїздів, які перейменовують у процесі дерусифікації.
П'ятий етап народного голосування з 21 листопада по 11 грудня включно. Міська комісія з питань найменування об’єктів топоніміки вивчила результати голосування і винесла їх на затвердження міської ради.
Також депутати внесли зміни до вже існуючих назв 4-х топонімів:
|
Стара назва
|
Нова назва
|
1
|
провулок Челюскінців
|
провулок Симона Петлюри
|
2
|
вулиця Чернишевського
|
вулиця Антоненка-Давидовича
|
3
|
провулок Чернишевського
|
провулок Віктора Федорченка
|
4
|
вулиця Чкалова
|
вулиця Сержанта Мельничука
|
5
|
провулок Чкалова
|
провулок Уласа Самчука
|
6
|
проїзд Чкалова
|
проїзд Степана Васильченка
|
7
|
тупик 1-й Чкалова
|
тупик Петра Григоренка
|
8
|
тупик 2-й Чкалова
|
тупик Федора Жученка
|
9
|
тупик 3-й Чкалова
|
тупик Миколи Сціборського
|
10
|
тупик 4-й Чкалова
|
тупик Василя Каразіна
|
11
|
вулиця Шишкіна
|
вулиця Катерини Білокур
|
12
|
провулок Шишкіна
|
провулок Четвертого Універсалу
|
13
|
проїзд Шишкіна
|
проїзд Віри Роїк
|
14
|
парк Ювілейний
|
парк Слави
|
15
|
проїзд Ярославський
|
проїзд Григорія Гамалії
|
16
|
провулок Новохатька
|
провулок Сержанта Онопченка
|
17
|
провулок Юрія Таптунова
|
провулок Віталія Дончика
|
18
|
вулиця Багратіона
|
вулиця Павла Скоропадського
|
19
|
вулиця Генерала Манагарова
|
вулиця Лікаря Бончука
|
20
|
вул. Воїнів-інтернаціоналістів
|
вулиця Мрії
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер