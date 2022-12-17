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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

У Полтаві провели операцію на серці новим методом

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 232

 

Людину оперували під час масованого ракетного обстрілу. Працював генератор

У Полтаві вперше провели операцію з корекції гіпертрофічної кардіоміопатії. Полтавщина стала десятим регіоном, де київські фахівці проводять майстер-клас і навчають лікарів сімейної практики та кардіологів виявляти й лікувати цей серцевий недуг.

Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Оперативне втручання полтавські кардіохірурги виконували в обласному кардіоваскулярному центрі спільно з фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова з Києва.

 

Майстер-клас для полтавських кардіологів проводив завідувач відділу хірургічного лікування серцевої недостатності та механічної підтримки серця і легень Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України, доктор медичних наук Костянтин Руденко.

Також оперував молодий хірург, випускник Полтавського державного медичного університету Максим Ржаний, який став переможцем відбору Європейської асоціації кардіохірургів і виграв гранд на тримісячне стажування в Барселоні.

- За шість років нами проведена найбільша кількість операцій в Європі – більше 500. Це дозволило ввійти в десятку найбільших центрів світу, які займаються цією складною патологією. Ми не лише проводимо такі операції в Інституті Амосова, а намагаємося імплементувати їх проведення в регіони. Певен, що запроваджена методика зменшить кількість трагічних подій на Полтавщині. В регіоні 1 із 500 людей має таку патологію. Ми не просто проводимо операцію, а й організовуємо онлайн лекцію для наших колег, - сказав Костянтин Руденко.

Гіпертрофічну кардіоміопатію важко діагностувати. Вона є однією з причин раптової серцевої смерті.

 

- У Полтаві в 2021 р. відкрили кардіохірургію, яка знаходиться під патронатом Національного інституту серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова. Фахівці закладу приїжджають до нас і навчають лікарів та оперують хворих у нашому кардіоцентрі. Щоб зробити таку операцію, потрібно зупинити серце пацієнта й перевести його на апарат штучного кровообігу. Далі відкривають аорту і через неї забирають надлишкову частину серцевого м’яза. Також проводять пластичну операцію нейтрального клапана. Після операції хворий залишається зі своїм серцем, без синтетичних матеріалів, - розповів Костянтин Вакуленко, директор КП «Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради».

Після операції у людини зникає симптоматика, небезпека померти раптово.

- Дослідження європейських та американських науковців показують, що після операції людина живе повноцінним життям, а його тривалість нічим не відрізняється від однолітків. Людина стає повністю здоровою, - додав Костянтин Руденко.

Оперували в Полтаві в екстремальних умовах під час масованої ракетної атаки, електропостачання було забезпечено генератором.

 

Раніше ми писали, що в обласній клінічній лікарні запрацюють нові МРТ і рентгентапарат.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: операція Інститут Амосова гіпертрофічна кардіоміопатія вперше
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