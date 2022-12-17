У Полтаві провели операцію на серці новим методом

У Полтаві вперше провели операцію з корекції гіпертрофічної кардіоміопатії. Полтавщина стала десятим регіоном, де київські фахівці проводять майстер-клас і навчають лікарів сімейної практики та кардіологів виявляти й лікувати цей серцевий недуг.
Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Оперативне втручання полтавські кардіохірурги виконували в обласному кардіоваскулярному центрі спільно з фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова з Києва.
Майстер-клас для полтавських кардіологів проводив завідувач відділу хірургічного лікування серцевої недостатності та механічної підтримки серця і легень Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України, доктор медичних наук Костянтин Руденко.
Також оперував молодий хірург, випускник Полтавського державного медичного університету Максим Ржаний, який став переможцем відбору Європейської асоціації кардіохірургів і виграв гранд на тримісячне стажування в Барселоні.
Гіпертрофічну кардіоміопатію важко діагностувати. Вона є однією з причин раптової серцевої смерті.
Після операції у людини зникає симптоматика, небезпека померти раптово.
Оперували в Полтаві в екстремальних умовах під час масованої ракетної атаки, електропостачання було забезпечено генератором.
Раніше ми писали, що в обласній клінічній лікарні запрацюють нові МРТ і рентгентапарат.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер