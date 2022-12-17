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У Придніпровському парку Кременчука вандали пошкодили жовто-блакитний гелікоптер

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 563

 

Вертоліт був встановлений два роки тому на ювілей Кременчуцького льотного коледжу

Сьогодні, 17-го грудня, невідомі особи пошкодили жовто-блакитний гелікоптер, встановлений у парку «Придніпровський». Вандали вибили скло в кабіні гвинтокрила та нанесли інші пошкодження. Про хуліганські дії нашому виданню стало відомо від читачів.

Нагадаємо, вертоліт МІ-2 жовто-блакитного кольору був встановлений у Придніпровському парку неподалік від льотного коледжу 19 червня 2020 року, як подарунок місту з нагоди 60-річчя Кременчуцького льотного коледжу. Навколо пам’ятки облаштували територію, висадили туї та квіти, встановили лавочки, поклали тротуарну плитку. Роботи були виконані за рахунок спонсорів.

 

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: льотний коледж вертоліт гелікоптер парк Придніпровський вандали
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