На Полтавщині з’явилася мобільна медична клініка, яка буде виїжджати у громади області

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 87

На Полтавщині працюватиме сучасна та укомплектована якісною апаратурою мобільна медична клініка. Фахівці обласної лікарні зможуть виїжджати для проведення обстежень жителів громад області.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Автомобіль класу А, обладнаний необхідною апаратурою, отримали від Фонду народонаселення ООН. В «бусіку» є портативні апарати УЗД, ЕКГ із можливістю дистанційно передавати інформацію, кольпоскоп, обладнання для визначення рівня цукру в крові, обстеження на ВІЛ та гепатит В і С.

- Що дуже важливо, машина забезпечена киснем і генератором, може працювати в умовах відключення світла. За потреби її можна адаптувати під різні види вузькоспеціалізованої допомоги: огляд кардіолога, хірурга, стоматолога й інших спеціалістів, - зазначає Дмитро Лунін.

Він повідомив, що з листопада в області діє проєкт «Мобільні бригади репродуктивного здоров’я». Щодня у громади виїжджає бригада фахівців обласної лікарні: кардіолог, акушер-гінеколог, лікар УЗД та медсестра. За півтора місяця лікарі вже обстежили близько 600 людей. Завдяки своєчасній діагностиці медикам вдалося попередити кілька випадків розвитку інфаркту міокарда й раку шийки матки. Послуги медиків безкоштовні. Їх можуть отримати як місцеві жителі, так і переселенці.