На Полтавщині з’явилася мобільна медична клініка, яка буде виїжджати у громади області

Автомобіль, обладнаний необхідною медичною апаратурою, обласна військова адміністрація отримала від Фонду народонаселення ООН
На Полтавщині працюватиме сучасна та укомплектована якісною апаратурою мобільна медична клініка. Фахівці обласної лікарні зможуть виїжджати для проведення обстежень жителів громад області.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Автомобіль класу А, обладнаний необхідною апаратурою, отримали від Фонду народонаселення ООН. В «бусіку» є портативні апарати УЗД, ЕКГ із можливістю дистанційно передавати інформацію, кольпоскоп, обладнання для визначення рівня цукру в крові, обстеження на ВІЛ та гепатит В і С.
Він повідомив, що з листопада в області діє проєкт «Мобільні бригади репродуктивного здоров’я». Щодня у громади виїжджає бригада фахівців обласної лікарні: кардіолог, акушер-гінеколог, лікар УЗД та медсестра. За півтора місяця лікарі вже обстежили близько 600 людей. Завдяки своєчасній діагностиці медикам вдалося попередити кілька випадків розвитку інфаркту міокарда й раку шийки матки. Послуги медиків безкоштовні. Їх можуть отримати як місцеві жителі, так і переселенці.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер