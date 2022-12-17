Депутати Кременчука після масованого обстрілу зібралися на сесії

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На сесії розглянули важливі питання про перейменування вулиць, програми розвитку та інше

16 грудня відбулося сесія Кременчуцької міської ради. На початку засідання депутати проголосували звернення до Президента України щодо нагородження міст-побратимів Алітус (Литовська Республіка) та Бидгощ (Республіка Польща) почесною відзнакою «Місто-рятівник», прийняли рішення про перейменування вулиць в Кременчуцькій міській територіальній громаді, внесли зміни до Плану економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік.

У рамках сесійного засідання народними обранцями були внесені зміни та затверджені в новій редакції:

Програма розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади, внесені зміни до Міської Програми допомоги військовим частинам, іншим військовим формуванням і установам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, залучених до забезпечення національної безпеки і оборони, питань територіальної оборони на 2022-2024 роки;

Програма розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади;

Програма розвитку закладів позашкільної освіти Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»;

Програма діяльності та розвитку КП «Благоустрій Кременчука» на 2022-2024 роки;

Програму діяльності КГЖЕП «Автозаводське» на 2022-2024 роки в новій редакції

Окрім того обговорили та проголосували Програму «Профілактика правопорушень, протидія злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік», «Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік», «Комплексну програму розвитку Комунального підприємства «Муніципальна варта» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2023 рік», «Міську комплексну «Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2023-2026 роки».

Цього дня депутатський корпус також розглянув питання, що стосуються функціонування галузі охорони здоров’я.

Серед іншого, депутати підтримали низку рішень, що регламентують діяльність у сфері землекористування та кілька рішень, що стосуються майнових питань.