Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу Аллу Прохненко

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 358

Жінка працювала в Києві та з 5-го лютого не виходила на зв'язок з родичами

Лубенським районним відділом поліції Полтавщини розшукується безвісно зникла Прохненко Алла Дмитрівна, 1980 року народження, мешканка села Нижній Булатець Лубенського району.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

- За інформацією родичів, жінка працювала в Києві. Останній раз виходила на зв’язок 5 лютого. З того часу з нею зв’язок відсутній і її місце знаходження невідоме, - йдеться у повідомленні.

Прикмети безвісно зниклої: на вигляд 40 років, зріст 160-170 см, худорлявої статури, волосся коротке (зачіска така, як на фото), очі блакитні (ліве око має коричневі вкраплення).

Якщо комусь відома інформація про цю жінку, яка допоможе пришвидшити її розшук, просить повідомити до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, (053251)-79-14, 050-440-82-76, 066-686-33-47, 050-440-82-76 або 102.