Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу Аллу Прохненко

Лубенським районним відділом поліції Полтавщини розшукується безвісно зникла Прохненко Алла Дмитрівна, 1980 року народження, мешканка села Нижній Булатець Лубенського району.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Прикмети безвісно зниклої: на вигляд 40 років, зріст 160-170 см, худорлявої статури, волосся коротке (зачіска така, як на фото), очі блакитні (ліве око має коричневі вкраплення).
Якщо комусь відома інформація про цю жінку, яка допоможе пришвидшити її розшук, просить повідомити до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, (053251)-79-14, 050-440-82-76, 066-686-33-47, 050-440-82-76 або 102.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер