Як ЗСУ нищать ворога: скоро буде 100 тисяч вбитих окупантів, 3 тисячі танків та 6 тисяч ББМ

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 204

За уточненими даними ППО ЗСУ вчора збила 61 крилату ракету із 76, якими ворог вдарив по Україні

Загальна кількість ліквідованих Силами оборони України окупантів наближається до 100 тисяч, кількість знищених російських танків – до 3-х тисяч, а бойових броньованих машин – до 6 тисяч. Через пару днів світ буде називати ці вражаючі цифри нищення «другої армії» світу Збройними Силами України, Національною гвардією України та іншими військовими формуваннями нашої країни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про загальні бойові втрати ворога станом на сьогодні. За період з 24 лютого по 17 грудня вони орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2985 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од,

артилерійських систем – 1947 (+1) од,

РСЗВ – 410 од,

засобів ППО ‒ 211 од,

літаків – 281 од,

гелікоптерів – 264 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648,

крилатих ракет ‒ 653 (+61),

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,

спеціальної техніки ‒ 174 (+2).

У Генштабі ЗСУ зазначають, що ці дані уточнюються.

Нагадаємо, Командування Повітряних Сил ЗСУ вчора повідомило, що вранці 16-го грудня російські окупанти здійснили масований ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури та паливно-енергетичному секторі України.

Усього було запущено 76 крилатих ракет повітряного та морського базування.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України було знищено 60 ворожих ракет. Як бачимо, сьогодні Генштаб ЗСУ уточнив цю цифру – вчора була збита 61 ракета ворога.

Особливістю вчорашньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 не лише з району Каспійського моря, а й із Саратовської області - з району Енгельса, де базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці ворога Ту-95МС.

Пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата «Адмірал Макаров» з акваторії Чорного моря.

Кілька пусків крилатих ракет Х-22 здійснено із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря та чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31П із літаків тактичної авіації окупантів, імовірно Су-35.

Під час масованого обстрілу у небі Білорусі спостерігався політ літака дальнього радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50У та патрулювання винищувача МіГ-31К – носія ракет «Кинджал».

Крім того, під час атаки противник завдав удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300 – близько 27 пусків.