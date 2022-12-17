Вчора рятувальники ДСНС погасили дві пожежі – в Кременчуці та у Глобиному

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Про надзвичайні події на території району за минулий день повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

16-го грудня о 2.30 до Служби порятунку міста Кременчука надійшло сповіщення про пожежу по вулиці Соломії Крушельницької - загорівся приватний житловий будинок. На місце події було направлено рятувальників 15 державної пожежно-рятувальної частини. Протягом години з часу отримання повідомлення вогнеборці локалізували пожежу, а до 06.00 її погасили.

Вогнем знищено перекриття житлового будинку на площі 12 квадратних метрів. Від знищення вдалося врятувати половину будинку.

Вчора о 16.40 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у кімнаті приватного житлового будинку в місті Глобине. На місце події було направлено рятувальників 6 державного пожежно-рятувального посту. О 17.30 пожежа була локалізована на площі 30 квадратних метрів та повністю ліквідована до 18.45. Пожежа знищила і пошкодила електропобутові прилади, меблі та побутові речі.

Постраждалих на пожежах не зареєстровано. Причина виникнення обох пожеж встановлюється.

Сьогодні вранці рятувальники ДСНС залучалися до надання допомоги по знесенню 84-річної хворої з великою вагою у багатоповерхівці на вулиці Івана Мазепи у Кременчуці. Жінку передали медикам із «швидкої допомоги».