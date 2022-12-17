Сьогодні на Полтавщині введено графік аварійних відключень

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Поки планується вимикати по одній черзі згідно графіку погодинних відключень

Сьогодні, 17-го грудня, НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області - з 07.00 до 24.00 в обсязі 400 МВт.

Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».

Для порівняння, 17-го грудня 2021 року максимальна потужність становила 884 МВт.

- Плануємо вимикати по одній черзі згідно графіку погодинного відключення (ГПВ), очікується, що друга черга, яка у графіку позначена у дужках, вимикатися не буде, - йдеться в повідомленні «Полтаваобленерго».

Додатково, за розпорядженням «Укренерго», сьогодні в області введено графік аварійних відключень у повному обсязі.

1 черга: 03.00-08.00, 10.00-14.00, 16.00-20.00, 22.00-03.00

2 черга: 00.30-03.00, 05.30-10.00, 12.00-16.00, 18.00-22.00

3 черга: 00.30-05.30, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-00.30

Енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.