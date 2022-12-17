Сьогодні на Полтавщині введено графік аварійних відключень

Сьогодні, 17-го грудня, НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області - з 07.00 до 24.00 в обсязі 400 МВт.
Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».
Для порівняння, 17-го грудня 2021 року максимальна потужність становила 884 МВт.
Додатково, за розпорядженням «Укренерго», сьогодні в області введено графік аварійних відключень у повному обсязі.
Енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер