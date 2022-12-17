У Кременчуці на вихідних будуть погодні «американські гірки»

Сьогодні, 08:38 Переглядів: 310

У Кременчуці на вихідних будуть погодні «американські гірки» – у місті то теплішатиме, то холодатиме.

Gismeteo прогнозує, що у суботу, 17 грудня, вдень температура підніметься до +11°С, а ввечері підуть дощі. У неділю, 18 грудня, температура впаде до -3°С, понеділок також пройде з мінусовими показниками.

Ventusky обіцяє, що ввечері у суботу у Кременчуці буде тепло, +11°С, але мокро. У неділю стане холодно – до -2°С. Крім того, у неділю ще й підніметься вітер – до 24 км/год.

За даними Sinoptik, дощ литиме у місті всю суботу, зате повітря прогріється до +10°С. А от у неділю опадів не передбачається, а температурні показники коливатимуться у межах +3°С...-2°С.