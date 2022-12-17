У Кременчуці зареєстрували 5 випадків захворювання на COVID-19

16 грудня у Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли 5 жінок віком від 19 до 79 років. Вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 9 пацієнтів.
Одужали 10 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, чи може людина «підхопити» інфекції під час процедури.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер