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Здоров'я, Україна, Світ

5 міфів про донорство крові: чи може людина «підхопити» інфекції під час процедури

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 168

 

Міністерство охорони здоров'я популярні розвінчує міфи

Міністерство охорони здоров'я розвінчує популярні міфи про донорство крові.

Міф 1: Донор може «підхопити» інфекції.

Факт: Донорство безпечне на 100%. З кров’ю контактують лише два предмети: скарифікатор (інструмент для проколювання пальця) і голка гемакона (контейнера для забору та зберігання крові). Вони стерильні. Використані інструменти при вас викидають.

Міф 2: Донорство шкодить здоров’ю.

Факт: Здавати кров корисно, оскільки для донора це:

  • профілактика серцево-судинних захворювань;
  • стимуляція кісткового мозку;
  • розрідження крові (зменшується ризик утворення тромбів).

Міф 3: Здавати кров боляче.

Факт: Незручностей від болю значно менше, ніж, наприклад, від «уколів краси» чи татуювання. Процедура здачі крові триває недовго, 10-12 хв.

Міф 4: У донора беруть забагато крові.

Факт: Усього 450 мл – більше у гемакон фізично не влізе. Це менше, ніж 1/10 крові у вашому організмі.

Міф 5: Регулярна здача крові викликає звикання.

Факт: Звикання на хімічному рівні не відбувається.

Чи можна здавати кров після COVID-19
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Автор: Катерина Турубара
Теги: МОЗ донорство кров міфи
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