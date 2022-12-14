5 міфів про донорство крові: чи може людина «підхопити» інфекції під час процедури

Міністерство охорони здоров'я розвінчує популярні міфи про донорство крові.
Факт: Донорство безпечне на 100%. З кров’ю контактують лише два предмети: скарифікатор (інструмент для проколювання пальця) і голка гемакона (контейнера для забору та зберігання крові). Вони стерильні. Використані інструменти при вас викидають.
Факт: Здавати кров корисно, оскільки для донора це:
Факт: Незручностей від болю значно менше, ніж, наприклад, від «уколів краси» чи татуювання. Процедура здачі крові триває недовго, 10-12 хв.
Факт: Усього 450 мл – більше у гемакон фізично не влізе. Це менше, ніж 1/10 крові у вашому організмі.
Факт: Звикання на хімічному рівні не відбувається.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер