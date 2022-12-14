У Кременчуці відкриється виставка народного мистецтва та його сучасної інтерпретації

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 104

Експозицію можна буде побачити в картинній галереї Наталії Юзефович

16 грудня о 13.00 в картинній галереї Наталії Юзефович відкриється колективна виставка декоративного мистецтва «Традиції і сучасність». Про це повідомляє мерія. На виставку свої роботи представили 17 майстрів міста та району. Експозиція демонструє широке різноманіття видів традиційного народного мистецтва та їх сучасних інтерпретацій. До експозиції увійшли 85 робіт: вишиті картини хрестиком та бісером, рушники, вишиванки, авторські та народні ляльки, витинанки та петриківський розпис. Адреса галереї: вул. Космічна, 9 (район Раківки, кінцева зупинка автобуса №25, маршрутки №2). Галерея працює з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.

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