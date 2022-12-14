На Полтавщині підбили річні підсумки соцзахисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Вчора, 20:00 Переглядів: 254

В області реалізуються державні та обласні програми, які в першу чергу спрямовані на всебічну соціальну підтримку учасників ліквідації наслідків аварії, осіб та дітей, які постраждали від катастрофи та отримали інвалідність

На Полтавщині підбили річні підсумки соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Навіть випустили Дайджест з ключовими показниками.

Про це повідомила Людмила Корнієнко, директорка департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації.

Соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

На Полтавщині перебувають на обліку та мають пільговий статус 18 920 осіб:

учасники ліквідації аварії — 8 493;

потерпілі від Чорнобильської катастрофи — 5 727;

потерпілі діти — 2 190;

дружини померлих учасників ліквідації — 1 692;

інші учасники ядерних аварій — 79.

Державна програма

54,3 млн грн — загальний обсяг підтримки за напрямком. З них 5,4 млн грн спрямували на санаторно-курортне лікування 632 осіб (100% охоплення охочих).

Обласна Комплексна програма соціального захисту населення

10,065 млн грн — загальний обсяг фінансування з обласного бюджету додаткових соціальних гарантій.

1 787 oci6 безоплатно забезпечили рецептурними ліками та зубопротезуванням.

58 осіб отримали матеріальну допомогу на лікування.

161 особа отримала додаткову матеріальну допомогу на оздоровлення в санаторно-курортних закладах області та супровід осіб з інвалідність 1 групи з-поміж учасників ліквідації наслідків катастрофи.

1 676 осіб отримали адресну допомогу (дружини померлих учасників ліквідації, смерть яких пов'язана з катастрофою, та діти з інвалідністю, яка пов'язана з катастрофою).

— Водночас, враховуючи безумовну важливість забезпечення інтересів цієї пільгової категорії, завдяки системній роботі органів соціального захисту населення, рівень соціальної підтримки у 2023 році буде посилено внаслідок розширення та доповнення обласної Комплексної програми соціального захисту населення, — заявила Людмила Корнієнко.

14 грудня вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — дата нагадує суспільству про подвиг людей, які віддали свої життя та здоров'я заради спасіння нашої країни й світу від страшної техногенної аварії, наслідки якої ще багато років будуть нагадувати про себе.