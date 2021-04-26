Чернобыль: город, в котором жила смерть

Вчора, 09:03 Переглядів: 32 606 Коментарів: 1

30-километровая зона отчуждения - это просто ужас! Заехав туда однажды, вы обязательно отрастите себе третью (а то и четвертую, случаи бывали) руку, второй нос или даже глаз. Не верите? Спросите у американцев! Именно так они подают в большинстве своих фильмов Чернобыль. Что же там творится на самом деле, узнал «ТелеграфЪ», побывав на экскурсии.

Миф №1. Чернобыль - это заброшенный город

Как бы не так! Живет сейчас в нем приблизительно 4 тысячи человек. Все они – сотрудники города. Они проживают в квартирах и общежитиях, которые покинули местные жители после катастрофы. В Чернобыле есть все, что нужно для жизни: магазины, кафе, гостиницы, почта, полицейский участок, пожарная часть, дом культуры и, что немаловажно, горячая вода круглый год и отопление. Сейчас город по своей инфраструктуре напоминает ПГТ или районный центр. Чего действительно нет у сотрудников - это досуга. Посему в городе существует закон - алкоголь только после 19:00. Кстати, дороги здесь… ммм, нам бы в Кременчуг такие. Вокруг – музейные чистота, порядок: лавочки покрашены, деревья и бордюры побелены, мусора нет.

Миф №2. Ежи размером с мамонта и яблоки величиной с арбуз

Знакомьтесь, лис Семён

Есть такой анекдот: чернобыльский подорожник лечит даже открытые переломы, но перед этим его нужно догнать. Наш гид и по совместительству сотрудник Чернобыля, Юрий, посмеялся, когда мы спросили, насколько это правда. Естественно, все это вранье, но с небольшой долей правды. Рыба здесь действительно огромная, сложно передать словами насколько. Но это далеко не из-за радиации. Просто потому, что здесь ее никто не ловит – ибо запрещено. Более того, она не боится людей. Прямо рядом с Чернобыльской АЭС есть мост, с которого можно покормить рыбок (например, сомиков размером с человека) хлебом. Еще один прекрасный местный житель - лис Семён. Ручной лис, который съел мой последний бутерброд, причем спокойно взял его из рук.

Миф №3. Какие экскурсии? Там же радиация!

Ну-ну… Существуют две зоны, которые называют «Чернобылем». 30-километровая и 10-ти. Так вот, в «тридцатке» уровень гамма-излучения такой же, как и в Киеве - примерно 0,1-0,2 микрозиверт/час (мкЗв/ч) при допустимой норме 0,3 мкЗв/ч. Изредка фонят металлические вещи. В «десятке» все немного сложнее. Довольно часто бывает и 1,5 и 2 мкЗв/ч. Помимо этого есть так называемые «грязные пятна», где можно поймать дозиметром и 50 мкЗв/ч. Однодневная экскурсия в Чернобыль и Припять по уровню облучения приравнивается к 40-минутному перелету на самолёте.

Припять – это грустно

Когда мы приехали в Чернобыль, поначалу немного расстроились. Самый обычный город, просто без новостроек и с легким «душком» СССР. Припять – совсем другое дело. Это больше не город, а самый настоящий лес. Лес, в котором вместо грибов выросли многоэтажки. За 30 лет природа взяла свое. Деревья выросли буквально везде. Вот едем мы по узенькой дорожке, как раз по ширине автобуса, а экскурсовод объявляет, что это главная улица Припяти. Все заброшено, разворовано, разбито и очень грустно. Не потому что делать нечего, а потому что здесь приходит осознание того, ЧТО пережили местные жители. Документы, деньги, драгоценности и комплект вещей на 3 дня - стандартный набор любого эвакуированного жителя Припяти. Они собирались уезжать на 3 дня… Жизнь этих людей осталась там, куда возвращаются они один раз в году - 26 апреля, в годовщину катастрофы. Город строился с большим размахом. На то время здесь было все, чего душе угодно, и в лучшем виде. В 1986 году как раз достроили парк аттракционов: автодром, лодочки, карусель и знаменитое колесо обозрения. Оно, кстати, - единственный аттракцион, который хоть раз поработал. Парк должны были открыть на майские праздники и День Победы в 1986 году. Но этого так и не случилось. 27 апреля 1986 года, на следующий день после катастрофы, колесо обозрения запустили первый и последний раз. Зачем? Чтобы снизить панику.

Стадион в Припяти. Раньше на этом месте было футбольное поле, а сейчас - настоящий лес.

Самоселы. С каждым годом их все меньше

Самоселами называют тех людей, которые, несмотря на все запреты, живут в 30-километровой зоне. Им всем за 80 лет. Это люди, которые вернулись доживать свой век. По состоянию на апрель 2017-го, их 104 человека. У них есть огороды, дважды в неделю приезжает машина с продуктами, где они могут купить то, что нужно. Помимо этого к ним захаживают туристы, которые никогда не уйдут с пустыми руками. Самоселы угощают их консервированными огурчиками, выращенными в зоне отчуждения, и самогоном, также местного происхождения. С каждым годом этих людей все меньше. Несмотря на свой выбор остаться у ЧАЭС, многие из них прожили долгую жизнь.

«Масштабы страха СССР перед США»

Так назвал знаменитую «Дугу» наш гид. Возможно, выражение и не ново, но хорошо передает атмосферу этого объекта. Дуга по-научному - это советская загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. Проще говоря, ученые построили «махину», с помощью которой умудрялись заглянуть на 3 тысячи километров вперед. Это был сверхсекретный объект, который находится глубоко в лесу. К нему ведет идеально прямая дорога, протяжностью чуть более 7 километров, которая использовалась ранее как взлетная полоса для небольших военных самолетов. Установок в Чернобыле (а точнее на объекте Чернобыль-2) две. Одна антенна высокочастотная высотой 100 метров и длинной около 250 метров, другая - низкочастотная - до 150 метров в высоту и до 500 метров длинной. Такие же установки были в Николаеве и в Комсомольске-на-Амуре, но обе были демонтированы.

Новый саркофаг: ему всего полгода

Исходя из того, что рассказывали ежегодно в школе, всегда казалось, что тот самый саркофаг - это огромная арка, которую построили сразу после катастрофы над реактором. На деле, его «натянули» лишь полгода назад - 29 ноября 2016 года. «Укрытие-2» - его правильное название. На строительство ушло почти 10 лет, несмотря на то, что в эксплуатацию объект планировали сдать в 2012-2013 годах. Виной всему, как всегда, недостаточное финансирование. Первое «Укрытие» построили за 206 дней, сразу после аварии. В 2013 году произошел обвал плит над машинным залом энергоблока. В связи с опасностью разрушения первого саркофага, стройка продолжилась активнее. Объект планируют полностью закончить в ноябре 2017-го. После этого планируют начать демонтировать старое «Укрытие» и конструкции самого реактора.

Пруд-охладитель возле ЧАЭС. С железнодорожного моста можно покормить огромных рыбок, которые не боятся людей.

Сейчас Чернобыльская АЭС на вид – самое обычное предприятие. Насколько красиво делают проходные кременчугские заводы, настолько же, в рамках своих возможностей, красива территория вокруг АЭС. Аккуратные газоны, лавочки, памятники… Не видя никогда фотографий в Интернете и не зная о том, что было тридцать лет назад, я бы в жизни не подумала, что здесь произошла катастрофа. Кстати, саркофаг разрешают фотографировать только с одного ракурса – со смотровой площадки. Иначе вас может поприветствовать охрана АЭС и просто-напросто отобрать аппаратуру.

КПП «Дитятки»: стоять как на границе с Польшей

Контрольно-пропускной пункт «Дитятки» можно сравнивать с польской таможней. Стоять и стоять. Может, это нам так повезло, но проторчали мы там реально час. Все это время мы стояли в очереди из автобусов, которые тоже везли людей на экскурсию. Спустя час нас выстроили в шеренгу и работник КПП прошелся по всем, сверяя паспорта по списку. Проехать просто так нельзя, туроператор заблаговременно подает документы с данными участников тура. Вся процедура сверки документов заняла от силы пять минут. Стояли час. Говорю же, самая настоящая таможня. Выехать из зоны отчуждения намного проще и быстрее. На границе с «десяткой» и на КПП «Дитятки» повторно все должны пройти через рамку, которая определяет, не вывозишь ли ты на себе немного «лишней» радиации. По словам гидов, бывали случаи, когда рамка показывала, что одежда человека «грязная» (радиоактивная). Случалось это с «умниками», которые лазили там, где ходить категорически запрещено. В таких случаях одежду сначала пытаются отмыть. Если это не удается – грязный кусок просто вырезают. Если и это не помогает - вещь остается в зоне отчуждения навсегда. По словам гида, за неделю до нас какой-то иностранец поехал в Киев босиком, лишившись своих кроссовок на КПП.

Цена удовольствия

Экскурсий из Кременчуга нет. Но возят из Киева. Самое меньшее, стоит такое удовольствие 800 гривень (680 грн экскурсия и 120 – страховка). Есть экскурсии на 2-3 дня. Но они на порядок дороже. Для жителей Украины цены стартуют от $89 (примерно 2 450 гривень). Во время двухдневной экскурсии туристы живут в отеле и кормят их в местном кафе. Но стоит учесть, что ночью вы все равно не погуляете по заброшенной Припяти. В темное время суток запрещено ходить по территории. Везде ходят патрули. Если поймают – будут большие неприятности.

Заброшенный парк аттракционов, г. Припять

Аллея памяти. Таблички символизируют 191 село и 3 города, жителей которых вынужденно переселили из-за катастрофы. Часть населенных пунктов находятся в 30-ти киллометровой зоне в Украине, часть - в Беларуси

Наверное, последний памятник Ленину в Украине. Чернобыля декоммунизация не коснулась

Зарабатывают на туристах. За 500 гривен мужно купить футболку с логотипом Чернобыля

Выставка техники, которая участвовала в ликвидации аварии на ЧАЭС. После того, как она выполнила свое предназначение, ее деактивировали

Немного юмора от работников. Рядом с радиолокационной станцией

Заброшенный детский сад в Копачах. Одно из двух сохранившихся до наших дней зданий. Сам поселок из-за сильного загрязнения был полностью захоронен под землю