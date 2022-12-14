У Кременчуці зареєстрували 10 випадків COVID-19

Вчора, 20:33 Переглядів: 200

14 грудня у Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

4 жінки віком від 27 до 72 років;

5 чоловіків віком 23 до 64 років;

1 дитина віком 7 років.

8 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 2 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 17 пацієнтів.

Одужали 14 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 193;

одужало - 26 376;

померло - 735.

Раніше ми писали, що 13 грудня у Кременчуці від COVID-19 померла жінка.