У Кременчуці від COVID-19 померла жінка

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 106

13 грудня у Кременчуці зареєстрували 13 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

6 жінок віком від 37 до 72 років;

6 чоловіків віком 57 до 73 років;

1 дитина віком 5 років.

11 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 2 – перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 11 пацієнтів.

Одужали 12 осіб.

На жаль, від COVID-19 померла 83-річна жінка.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 183;

одужало - 26 362;

померло - 735.

Нагадуємо, що 12 грудня у Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19.