У Кременчуці від COVID-19 померла жінка

13 грудня у Кременчуці зареєстрували 13 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
11 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 2 – перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 11 пацієнтів.
Одужали 12 осіб.
На жаль, від COVID-19 померла 83-річна жінка.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 12 грудня у Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер