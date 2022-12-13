Суд не задовольнив апеляційну скаргу Кременчуцької міськради щодо закриття бібліотек у місті

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Учора, 12 грудня, Другий апеляційний адміністративний суд в Харкові поставив чергову крапку у справі знищення кременчуцьких бібліотек – своєю постановою судді відмовили в задоволенні апеляційної скарги представників Кременчуцької міської ради. Про це депутат Кременчуцької міськради Богдан Лазоренко. написав на своїй сторінці у фейсбуці .

Нагадаємо, Богдан Лазоренко подав до суду позов, аби рішення міської влади реорганізувати бібліотеки Кременчука визнали незаконним. Планувалося закрити 11 бібліотек-філій та скоротити 75 працівників.

13 грудня 2021 року Полтавський окружний адміністративний суд задовольнив позов і визнав рішення Кременчуцької міськради про реорганізацію бібліотек від 30 червня та 18 серпня протиправними. Рішення суду ТУТ.

Тоді міська рада нашого міста мала право протягом 30 днів подати апеляцію, що її представники й зробили. Але Другий апеляційний адміністративний суд в Харкові виніс постанову, якою залишив в силі рішення суду першої інстанції й апеляційну скаргу не задовольнив.

За словами депутата Лазоренка, тепер все повинно відбуватися у зворотному порядку – має бути зареєстрована стара юридична особа, відповідно до якої функціонували бібліотеки міста, а також мають наново відкритися філії, які були закриті.

– Згідно з законом, все повинно повертатися до того моменту, як була проведена реорганізація. Оскільки в ухвалі суду зазначено, що ці рішення протиправні й незаконні, відповідно і бібліотекарі також можуть звернутися до суду. Це може стати предметом іншого судового позову про незаконне звільнення. Їм можуть виплатити відшкодування по зарплатах за вимушений прогул, якого вони зазнали, – прокоментував Богдан Лазоренко.

Якщо міська влада Кременчука нічого не робитиме у даному питанні, він планує звертатися до суду і вимагати примусового скасування державної реєстрації нової юридичної особи – Кременчуцької міської публічної бібліотеки – і поновлення старої, а також відкриття закритих філій.

Пан Лазоренко зазначив, що він разом з командою юристів працює над розробкою алгоритму дій, щоб рішення суду не залишилося лише на папері, а був результат – і виконані відповідні дії з боку Кременчуцької міськради.