На Полтавщині заборонили дітям перебувати на вулиці ввечері без дорослих

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 247

На Полтавщині з 15 грудня дітям до 14 років включно заборонено перебувати на вулиці, в місцях загального користування без супроводу дорослих із 21.00 до 7.00.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області.

Він також зазначив, що з пропозицією врегулювати це питання звернулися правоохоронці.

«Насамперед задля безпеки дітей», - написав він.

Нагадаємо.із 19 листопада по всій Полтавщині комендантська година триває з 23.00 до 5.00.

