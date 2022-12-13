На Полтавщині заборонили дітям перебувати на вулиці ввечері без дорослих

На Полтавщині з 15 грудня дітям до 14 років включно заборонено перебувати на вулиці, в місцях загального користування без супроводу дорослих із 21.00 до 7.00.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області.
Він також зазначив, що з пропозицією врегулювати це питання звернулися правоохоронці.
Нагадаємо.із 19 листопада по всій Полтавщині комендантська година триває з 23.00 до 5.00.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер