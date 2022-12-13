У департаменті освіти розповіли, коли школярі підуть на зимові канікули

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 317

Зимові канікули у школах Кременчука розпочнуться 30 грудня та триватимуть до 15 січня включно. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили в департаменті освіти Кременчука.

Таким чином діти відпочиватимуть 17 днів.

Нагадаємо, з 1 вересня навчальний рік у школах та дитячих садочках Кременчука, на відміну від навчальних закладів Полтавської області, проходить виключно у дистанційному форматі. Рішення ухвалили депутати Кременчуцької міської ради 22 серпня, воно діятиме до кінця воєнного стану.

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