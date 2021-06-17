Кременчук, Культура, Кременчуг

19 бібліотекарів Кременчука підуть на біржу праці після реорганізації

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 621 Коментарів: 3

 

При скороченні мають зекономити близько 12 млн грн

На засіданні депутатської комісії з питань освіти, молоді, культури та спорту розглянули питання щодо реорганізації бібліотек. Керівник управління культури Володимир Кондрашов розповів, що під час реорганізації бібліотек буде скорочено 77,8 штатних одиниць.

- У нас 189 працівників у бібліотеках. Скорочуємо 38 штатних посад в дитячій бібліотеці і 39 - у дорослій.Проте в людях це не так… У нас є пенсіонери і є ті, хто піде у Центр зайнятості. Тож, 13 осіб підуть у Центр зайнятості з дорослої бібліотека і 6 - з дитячої,- зазначив Кондрашов.

За рахунок скорочення штатних одиниць та приміщень, які передадуть у фонд майна – вивільнюється 12 млн грн.

Чи буде підвищення зарплати працівникам бібліотечної системи, які залишаються, Володимир Кондрашов, на жаль, не зміг відповісти. Він запропонував депутатам доплачувати бібліотекарям муніципальну надбавку, як роблять в інших містах.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: бібліотека сесія Кременчуцька міська рада
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Коментарі: 3

556
shtai:
Сьогодні, 11:06

Мер вже "поклав око" на ці 12 млн. Не задавайте дурних питань.

 

P.S. Села в України, як правило середнього або жіночого роду - давайте пофантазуємо про нову назву нашого населеного пункту... наприклад Кременчуйшине...


7 1
509
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:19

Цитата: shtai

...

 

P.S. Села в України, як правило середнього або жіночого роду - давайте пофантазуємо про нову назву нашого населеного пункту... наприклад Кременчуйшине...

Села є різного роду: наприклад Омельник, Павлиш, Млинок. Це так навскидку, те що поруч. По вашій логіці Полтава, Одеса - село?


0 0
556
shtai:
Сьогодні, 12:35

Цитата: s2e7r8g
Цитата: shtai

...

 

P.S. Села в України, як правило середнього або жіночого роду - давайте пофантазуємо про нову назву нашого населеного пункту... наприклад Кременчуйшине...

Села є різного роду: наприклад Омельник, Павлиш, Млинок. Це так навскидку, те що поруч. По вашій логіці Полтава, Одеса - село?

Це сарказм (різновид гумору) до того що відбувається з містом. І як правило не вказує про обов`язковість...


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