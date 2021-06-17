19 бібліотекарів Кременчука підуть на біржу праці після реорганізації

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 621 Коментарів: 3

На засіданні депутатської комісії з питань освіти, молоді, культури та спорту розглянули питання щодо реорганізації бібліотек. Керівник управління культури Володимир Кондрашов розповів, що під час реорганізації бібліотек буде скорочено 77,8 штатних одиниць.

- У нас 189 працівників у бібліотеках. Скорочуємо 38 штатних посад в дитячій бібліотеці і 39 - у дорослій.Проте в людях це не так… У нас є пенсіонери і є ті, хто піде у Центр зайнятості. Тож, 13 осіб підуть у Центр зайнятості з дорослої бібліотека і 6 - з дитячої,- зазначив Кондрашов.

За рахунок скорочення штатних одиниць та приміщень, які передадуть у фонд майна – вивільнюється 12 млн грн.

Чи буде підвищення зарплати працівникам бібліотечної системи, які залишаються, Володимир Кондрашов, на жаль, не зміг відповісти. Він запропонував депутатам доплачувати бібліотекарям муніципальну надбавку, як роблять в інших містах.