19 бібліотекарів Кременчука підуть на біржу праці після реорганізації

При скороченні мають зекономити близько 12 млн грн
На засіданні депутатської комісії з питань освіти, молоді, культури та спорту розглянули питання щодо реорганізації бібліотек. Керівник управління культури Володимир Кондрашов розповів, що під час реорганізації бібліотек буде скорочено 77,8 штатних одиниць.
За рахунок скорочення штатних одиниць та приміщень, які передадуть у фонд майна – вивільнюється 12 млн грн.
Чи буде підвищення зарплати працівникам бібліотечної системи, які залишаються, Володимир Кондрашов, на жаль, не зміг відповісти. Він запропонував депутатам доплачувати бібліотекарям муніципальну надбавку, як роблять в інших містах.