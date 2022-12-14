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18 грудня до Кременчука завітають три комікеси зі своїм «Підпільним стендапом»

Вчора, 21:00 Переглядів: 214

 

Обіцяють вечір гумору для підняття бойового духу та розпайки

18 грудня у рамках всеукраїнського туру до Кременчука завітають відразу три комікеси зі своїм «Підпільним стендапом», щоб створити неймовірну атмосферу напередодні свята Святого Миколая.

На сцені ресторану «Перший гостинний двір» (вул. Халаменюка, 5а) виступатимуть:

  • Аня Кочегура – переможець в номінації Вest comedian female незалежного стендап-фестивалю;
  • Світлана Немонежина – переможець шоу «Розсміши коміка», яскрава комікеса проєктів «Ліга сміху» і Stand Up;
  • Катя Федоркова – молода і талановита комікеса, справжня буря.

Захід тільки для дорослих 18+ (живий виступ, неочікувані імпровізації з дозованим влучним використанням ненормативної лексики).

В якому гуморі будеш на Миколая, такі будуть твої справи. Кажуть, що прикмета дійова, перевіримо? Лише один зимовий вечір, лише одна гумористична подія напередодні свята Святого Миколая подарують тобі мить для перезавантаження, зміни простору для підняття бадьорості духу та зарядять енергією гумору.

Креативна, смілива, українська обороноздатна спільнота стендап-комік-акторів країни запускає у Кременчуці серію мотивуючих вечорів відпочинку з присмаком гумору «Добра вечеря & Добре вечір'я». Недільна вечеря у приємній компанії під сміливий гумор українського стендапу – це гарантована інвестиція у енергію твого руху, – мовиться в анонсі.

Придбати квитки та забронювати місця можна:

  • on-line на Karabas.com;
  • off-line у ресторані «Перший гостинний двір» (вул. Халаменюка, 5а, що поруч з ПК «Кредмаш» та готелем «Дніпровські зорі»);
  • у концертних касах міста у БЦ «Бульвар», Міському палаці культури, ПК «Кредмаш» та ПК «Нафтохімік».

Контактний номер відповідей та інформації: +38 067 866 00 00.

Безпека під час заходу:

  • у ресторані є тимчасове сховище, будуть робити паузи-антракти виступів акторів під час повітряної тривоги;
  • дотримання норм безпеки, передбачених під час COVID-19;
  • організатори прохають з повагою, розумінням ставитись до вимог та рекомендацій працюючого під час заходу персоналу щодо дотримання правил та положень безпеки.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: жарти ресторан комики
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