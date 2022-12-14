14 грудня, у День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, Центр відновного лікування та реабілітації лікарні «Кременчуцька» отримав апарат магнітотерапії «Алімп-1» як подарунок від міської влади.
Про це повідомив Віталій Малецький, міський голова Кременчука.
За його словами, у місті збільшилися можливості для якісної реабілітації «чорнобильців» та ветеранів війни.
На сьогодні, ціна такого Апарата лікувального імпульсним магнітним полем «АЛІМП-1» від виробника Державного підприємства «Новатор» — 31 866 грн.
Раніше ми писали, що на Полтавщині підбили річні підсумки соцзахисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер