Центр відновного лікування та реабілітації лікарні «Кременчуцька» отримав апарат магнітотерапії «Алімп-1»

Вчора, 22:00 Переглядів: 170

Щороку тут проходять реабілітацію понад 400 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

14 грудня, у День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, Центр відновного лікування та реабілітації лікарні «Кременчуцька» отримав апарат магнітотерапії «Алімп-1» як подарунок від міської влади.

Про це повідомив Віталій Малецький, міський голова Кременчука.

За його словами, у місті збільшилися можливості для якісної реабілітації «чорнобильців» та ветеранів війни.

— Щороку тут проходять реабілітацію понад 400 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Для якісного лікування зробили капітальний ремонт зали для механотерапії та реабілітації, укомплектували її необхідним обладнанням та інвентарем, — розповів Віталій Малецький.

На сьогодні, ціна такого Апарата лікувального імпульсним магнітним полем «АЛІМП-1» від виробника Державного підприємства «Новатор» — 31 866 грн.

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