Реабілітація після травм, отриманих внаслідок бойових дій, за кошти Фонду соціального страхування

Українці, які працюють, мають право пройти реабілітацію після травм, отриманих внаслідок бойових дій, за кошти Фонду соціального страхування України. Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на Фонд соціального страхування України у Полтавській області.
Мова йде про проходження після стаціонарного лікування оплачуваного курсу реабілітації після отриманих внаслідок бойових дій травм за кошти Фонду соціального страхування України. Таке реабілітаційне лікування спрямоване на відновлення організму після завершення гострого періоду та часто дозволяє уникнути первинної інвалідності чи перешкодити подальшому погіршенню стану.
Фонд оплачує проходження лікування за профілями медичної реабілітації, які визначені у Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, який затверджено Постановою Правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року № 39.
Застрахована особа направляється на лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за кошти ФССУ за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії лікарні (ЛКК), де перебуває пацієнт. Відновне лікування розпочинається одразу після закінчення гострого періоду.
Алгоритм отримання реабілітації за кошти Фонду:
Нагадуємо, що Українських військових будуть реабілітувати за стандартами НАТО.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер