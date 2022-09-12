Реабілітація після травм, отриманих внаслідок бойових дій, за кошти Фонду соціального страхування

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 214

Українці, які працюють, мають право пройти реабілітацію після травм, отриманих внаслідок бойових дій, за кошти Фонду соціального страхування України. Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на Фонд соціального страхування України у Полтавській області.

Мова йде про проходження після стаціонарного лікування оплачуваного курсу реабілітації після отриманих внаслідок бойових дій травм за кошти Фонду соціального страхування України. Таке реабілітаційне лікування спрямоване на відновлення організму після завершення гострого періоду та часто дозволяє уникнути первинної інвалідності чи перешкодити подальшому погіршенню стану.

- Пройти курс відновного лікування після отриманих травм застраховані особи можуть на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, за направленням зі стаціонару лікарні. Забезпечення реабілітацією за кошти Фонду відбувається за адресним принципом – так, пацієнт самостійно обирає санаторно-курортний заклад для проходження лікування, - йдеться у повідомленні.

Фонд оплачує проходження лікування за профілями медичної реабілітації, які визначені у Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, який затверджено Постановою Правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року № 39.

Застрахована особа направляється на лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за кошти ФССУ за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії лікарні (ЛКК), де перебуває пацієнт. Відновне лікування розпочинається одразу після закінчення гострого періоду.

Алгоритм отримання реабілітації за кошти Фонду:

після надання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності реабілітації за певним профілем, лікувальний заклад повідомляє робочий орган Фонду про наявність на лікуванні особи, яка має покази для проходження відновного лікування;

пацієнту надається перелік санаторіїв, які відповідають вимогам по профілю його хвороби, і він самостійно обирає санаторно-курортний заклад для проходження лікування;

орган Фонду узгоджує з санаторієм наявність вільних місць і укладається тристоронній договір – між Фондом, санаторієм і хворим;

застрахована особа направляється до санаторно-курортного закладу на відновне лікування зі стаціонару лікарні;

застрахована особа направляється до санаторно-курортного закладу на відновне лікування зі стаціонару лікарні; на час реабілітації пацієнту продовжується лікарняний листок, за яким Фондом фінансується допомога по тимчасовій втраті працездатності, аби компенсувати працівнику втрачений за час лікування заробіток.

Нагадуємо, що Українських військових будуть реабілітувати за стандартами НАТО.