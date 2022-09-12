Яку безоплатну медичну допомогу українці можуть отримати в Словаччині

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 291

Від початку повномасштабної війни у Словаччину виїхало понад 92 тис. українців. Вони мають право на безоплатну медичну допомогу в цій країні. Перелік доступних безоплатних послуг залежить від статусу особи, яка на них претендує.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Ті, хто не отримав статус тимчасового захисту, має право тільки на безоплатну невідкладну та базову медичну допомогу, яка надається лікарнями, що мають договір із Загальною медичною страховою компанією (Všeobecná zdravotná poisťovňa). Також такі особи можуть отримати рецепт на ліки у сімейного або лікуючого лікаря, але вартість ліків їм не відшкодовується.

Ті, хто вже подав заяву на тимчасовий захист, проте ще не отримав його, мають право на невідкладну та необхідну медичну допомогу, а також медичну допомогу, яку лікар рекомендує під час огляду. Невідкладну допомогу надають екстрені амбулаторні служби та приймальні центральних лікарень. Контакти закладів по всій Словаччині можна переглянути на www.e-vuc.sk.

Ті, хто отримав тимчасовий захист в Словаччині, мають право на необхідну медичну допомогу — обсяг допомоги, який визначає лікар; безоплатні медикаменти, медичні вироби та дієтичне харчування.

- Оформлювати медичне страхування потрібно в разі працевлаштування з узгодженим доходом, не меншим за мінімальну місячну заробітну плату - 646 євро. У такому випадку страхування можна також оформити на неповнолітніх дітей, що мають тимчасовий захист в Словаччині, — наголосили в МОЗ.

Українці зі статусом тимчасового захисту в Словаччині можуть отримати безоплатно необхідне медичне обслуговування в обсязі, який визначається страховою VSZP. Це не тільки невідкладна допомога, але і консультації з лікарем загальної практики, включаючи профілактичні заходи та вакцинацію, а також медична допомога, яку рекомендує лікар під час огляду.

До необхідної медичної допомоги також включене комплексне обстеження:

збір анамнезу;

огляд;

встановлення медичної документації;

діагностичний висновок;

складання плану лікування;

направлення хворого на інші лабораторні, інструментальні або професійні обстеження;

інструкція пацієнта;

виписування рецептів та медичних висновків.

Також безоплатна допомога, що повʼязана з лікуванням хронічних захворювань (таких як діаліз, оксигенотерапія, хімієтерапія, специфічне лікування астми, ехокардіографія у разі хронічних аутоімунних захворювань), якщо ненадання допомоги може призвести до погіршення стану людини і якщо такий вид допомоги безоплатний для громадян Словаччини. Відшкодовується навіть аборт за медичними показниками.

Перелік безоплатних медичних послуг для українців, які отримали статус тимчасово переміщених осіб на території Словаччини:

невідкладна медична допомога в державних лікарнях;

консультації лікаря загальної практики – для дорослих, дітей та підлітків, а також гінеколога, стоматолога та деяких інших спеціалістів у разі потреби — для дорослих;

профілактика захворювань та щеплення відповідно до словацького календаря вакцинації, у тому числі — продовження щеплень, зроблених в Україні;

огляд, збір анамнезу, складання плану лікування, направлення на лабораторні, інструментальні або професійні обстеження та інша допомога, яку рекомендує лікуючий лікар під час обстеження;

первинний медичний огляд для дітей, які йдуть до школи;

профілактичні огляди вашої дитини до 18-місячного віку в рамках необхідної медичної допомоги;

медичне приладдя (такі як голки, шприци чи бинти) у лікарні або поліклініці, необхідні для надання медичних послуг;

невідкладна стоматологічна допомога від клінік, зазначених на ресурсах тут і тут;

психологічна допомога за номером 0 800 193 193;

ліки за рецептами;

непатентовані ліки для лікування хронічних захворювань, за умови, що ненадання медичної допомоги може призвести до погіршення здоров'я та подальшої шкоди здоров'ю;

допомога для людей з обмеженими можливостями від асоціації Plamienok;

допомога у разі хронічних захворювань, у тому числі діаліз, оксигенотерапія, хімієтерапія, специфічне лікування астми, ехокардіографія за хронічних аутоімунних захворювань.

Корисні контакти для українських пацієнтів:

Лінія охорони здоров’я для українців: +421 221 025 075

Všeobecná zdravotná poisťovňa (Загальна медична страхова компанія): 0 850 003 003

Для загальних питань (оператори говорять українською): +421 513 816 111, +421 259 765 111

Швидка медична консультація українською мовою: +421 221 025 075, щодня з 7:00 до 19:00 (консультація безоплатна) або за посиланням.

Допомога людям з онкологічними захворюваннями від громадського об’єднання «Лімфом».

Інфолінія для хворих на ВІЛ та туберкульоз: +421 907 923 122

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