Чому в Європі щеплять дітей внутрішньом'язово

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 373

Українці з дітьми, які через війну змушені були виїхати в інші країни, іноді там стикаються з тим, що вакцини, яку в Україні дітям кололи підшкірно, в Європі вводять внутрішньом’язово.

Міністерство охорони здоров'я України пояснило, що у цьому немає нічого поганого.

Вакцини вводять в організм різними шляхами. Найчастіше внутрішньом’язово: дорослим у плече, немовлятам у стегно. Іноді вакцини вводять під шкіру. Деякі вакцини крапають в рот або ніс.

- Місце введення є важливим, адже якщо вакцина потрапить у жировий прошарок, імунітет може не сформуватися. Саме тому щеплення не роблять у сідницю, - наголосили в МОЗ.

У кожної конкретної вакцини є оптимальний спосіб введення, і медичні працівники навчені тому, як саме їх колоти. Якщо у вас є сумніви, перевірити, як вводять конкретну вакцину, можна в інструкції до неї.

Нагадуємо, що в Україні запрацювала гаряча лінія, де консультують щодо вакцинації та вигодовування дітей.