Чому в Європі щеплять дітей внутрішньом'язово

Українці з дітьми, які через війну змушені були виїхати в інші країни, іноді там стикаються з тим, що вакцини, яку в Україні дітям кололи підшкірно, в Європі вводять внутрішньом’язово.
Міністерство охорони здоров'я України пояснило, що у цьому немає нічого поганого.
Вакцини вводять в організм різними шляхами. Найчастіше внутрішньом’язово: дорослим у плече, немовлятам у стегно. Іноді вакцини вводять під шкіру. Деякі вакцини крапають в рот або ніс.
У кожної конкретної вакцини є оптимальний спосіб введення, і медичні працівники навчені тому, як саме їх колоти. Якщо у вас є сумніви, перевірити, як вводять конкретну вакцину, можна в інструкції до неї.
Нагадуємо, що в Україні запрацювала гаряча лінія, де консультують щодо вакцинації та вигодовування дітей.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер