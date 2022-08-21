Олександр Усік повторно переміг Джошуа і зберіг звання чемпіона світу у суперважкій вазі

Український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у поєдинку за звання чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO та став першим в історії боксером-володарем поясу The Ring у двох версіях.
У ніч на 21 серпня відбувся бій між володарем поясів WBO, WBA, IBF і IBO у надважкій вазі Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.
Поєдинок проходив у Саудівській Аравії. Бій тривав 12 раундів і завершився перемогою українського боксера за рішенням суддів.
Минулий бой цих боксерів так само скінчився перемогою українця за очками. Проте за контрактом Джошуа скористувався правом на бій-реванш.
Після поєдинку Усик заявив, що наступний бій хоче провести проти Тайсона Ф'юрі.
Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усіка з перемогою.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер