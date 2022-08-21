В Україні подовжено карантин до кінця року - МОЗ запроваджувати COVID-обмеження з урахування війни

Кабмін подовжив карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні через коронавірус до кінця 2022 року.
Про це рішення уряду повідомив його представник у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Також до 31 грудня уряд подовжив режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України.
Нагадаємо, раніше голова МОЗ Віктор Ляшко сказав, що відомство з урахування війни враховуватиме те, чи запроваджувати і як запроваджувати COVID-обмеження. Усе залежатиме від ситуації з поширенням хвороби в країні.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер