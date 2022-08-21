В Україні подовжено карантин до кінця року - МОЗ запроваджувати COVID-обмеження з урахування війни

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 268

Кабмін подовжив карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні через коронавірус до кінця 2022 року.

Про це рішення уряду повідомив його представник у Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Продовжено карантин (через коронавірус – ред.) до 31 грудня 2022 року на всій території України, – йдеться у його заяві у Мережі.

Також до 31 грудня уряд подовжив режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Віктор Ляшко сказав, що відомство з урахування війни враховуватиме те, чи запроваджувати і як запроваджувати COVID-обмеження. Усе залежатиме від ситуації з поширенням хвороби в країні.