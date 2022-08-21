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Збільшити власну пенсію можна буде онлайн

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 403

 

Для цього треба буде сплачувати ЄСВ

Анонсована раніше можливість збільшувати власну пенсію, власноруч сплачуючи ЄСВ, буде доступна онлайн. Про це заявила Оксана Жолнович, Міністерка соціальної політики України.

Вносити кошти можна буде через вебпортал Пенсійного фонду та інші цифрові інструменти.

- Уже зареєстрований законопроєкт, який спільно розробили народні депутати та Міністерство соціальної політики про можливість людині самостійно заплатити за себе страховий внесок. Раніше страховий внесок міг заплатити тільки роботодавець. В окремих випадках можна було докупити страховий стаж заднім числом, тобто коли вже людина досягала пенсійного віку, а їй не вистачало стажу. Але це було складне рішення і складний розрахунок. Сьогодні ми дуже спрощуємо цю систему, обов’язково цифровізуємо її. Це буде можливість зробити просто через особистий пенсійний кабінет чи інші цифрові інструменти. Не потрібно буде особисто кудись звертатися і зробити це можна буде онлайн, – наголосила посадовиця.

За її словами, розрахований такий проєкт щонайменше на три цільові категорії людей:

  • українці, які наразі перебувають за кордоном у відпустці без збереження заробітної плати, зберігають за собою робоче місце в Україні. У такому випадку за них не сплачують ЄСВ, тобто страховий стаж пропадає;
  • громадяни передпенсійного віку, які залишилися без роботи і яким важно працевлаштуватися у такі скрутні часи;
  • пенсіонери з потенційно невеликою пенсією.

Нещодавно ми писали, як кременчужанам внести зміни до пенсійної справи онлайн та як кременчужанам отримати пенсію за віком автоматично.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: пенсія
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