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Кременчук, Освіта

Навчання за кордоном: як бути тим, хто переїхав

Вчора, 22:00 Переглядів: 306

Як зарахують навчання за кордоном у кременчуцьких школах і що робити тим, кому не вистачає щеплень

 

Кременчужани, що переїхали з дітьми за кордон, стикаються із подальшими питаннями щодо шкільної освіти. Адже діти можуть навчатися як дистанційно в Україні, так і "очно", за кордоном. Або ж взагалі суміщати дистанційну освіту з закордонним навчанням.
– Минулого року моя дитина навчалась у першому класі у Кременчуці. У березні ми переїхали до Польщі, - розповідає кременчужанка Вікторія. - Я віддала дитину до "нульового" класу, аби їй легше було втягнутись та вона освоїла польську мову. Паралельно ми продовжили навчання у першому класі у Кременчуці дистанційно. Тож вона отримала диплом про завершення першого класу у Кременчуці та нульового у Польщі. Але з вересня віддам лише до польського першого класу: дитині буде важко цілий рік навчатися дистанційно і ходити до школи, виконувати усі завдання.

Кременчужанка Олена переїхала із двома дітьми до Німеччини ще у березні. Дітей віддала до німецької школи. Проте вони продовжать навчання онлайн і в кременчуцькій школі: 

– У Німеччині не вийде навчатись лише в українській школі. Дитина, що тут зареєстрована,  зобов'язана ходити до місцевої школи. Інакше батьки нестимуть відповідальність. У мого сина вже розпочались заняття в німецькій школі.  Але він продовжить навчання онлайн у Кременчуці. Ми написали заяву на домашнє навчання: виконуватиме домашнє завдання, контрольні. Річ у тому, що у нас і у Німеччині різні програми. Вони вчаться на рік довше. У Німеччині син зараз проходить програму, яку вже пройшов в Україні. У навчанні допомагає знання англійської. Дякувати нашим вчителям з 20-ї школи, наші діти знають її краще за своїх німецьких однолітків. Тож будемо вчитися у двох школах одночасно. Він вже вчився у німецькій школі з березня і закінчив 9-й клас та отримав тут відзнаку. Але з сином навчаються і ті діти, які відмовились від української школи: будуть відвідувати лише німецьку.

Як проходить навчання за кордоном і як бути з іншою мовою? Про це ми запитали Дмитра, що перейшов до 10 класу німецької школи:

–  Частину занять вчителя окремо пояснюють англійською мовою, – каже  Дмитро. – Відводять групу українців окремо та розповідають матеріал додатково.  Часто нам допомагають, підказують хлопці, з якими ми сидимо поруч. Тестів поки що не було: начебто плануючи для нас англійською зробити. Найлегше йдуть предмети, де використовуються формули:  фізика, математика тощо. А ось історія важка –  взагалі нічого не розумієш. До речі, частину предметів можна обирати самостійно. Є обов'язкові, але є і на вибір. Тож у мене немає постійного класу, адже у кожного учня власний розклад.

Навчання у німецькій школі буду поєднувати  з українською: виконуватиму домашні завдання дистанційно. Думаю, що встигну: в німецькій школі, якщо у нас шість уроків, в 14.30 я вдома.  Якщо 8 уроків – близько 16.30.

Те, що ми зараз вчимо в Німеччині, ми вже давно пройшли в Україні.  Це допомагає. Хоча можливо просто такий тиждень видався і далі буде щось нове. Також "насипалось" багато проектів, доводиться працювати у групі, а я це не дуже полюбляю. Добре, що деякі діти знають англійську: це допомагає.

"Батьки можуть самі обирати формат навчання"

Як зараховуватимуть закордонне навчання в кременчуцьких школах у разі повернення? За коментарем ми звернулись до очільника Департаменту освіти Геннадія Москалика:
– Якщо батьки забирають документи зі школи у Кременчуці, то дитина вважається відрахованою. У разі повернення в Україну зарахування учня до школи відбувається на загальних підставах. Якщо у рідній школі не буде місця, можна подати документи до сусідньої чи будь-якої іншої школи та продовжити навчання в Україні.
Якщо дитина перебуває за кордоном, вона може продовжити навчатися у кременчуцькій школі дистанційно: виходити в ефір онлайн, виконувати завдання. Якщо ж у Кременчуці ми повернемося до офлайн навчання, діти, що опинилися за кордоном, можуть обрати домашню форму навчання: отримувати завдання, виконувати контрольні роботи тощо.
– Якщо батьки не забрали документи зі школи, але дитина не навчається дистанційно у Кременчуці, бо відвідує школу за кордоном, її відрахують?
– Так, адже вона фактично припинила навчання. Але батьки можуть обирати формат навчання. Дитина може навчатися у двох школах одночасно: за кордоном та дистанційно в Україні. Або можна забрати документи з кременчуцької школи, навчатися за кордоном. А у разі повернення до Кременчука подати заяву про зарахування в нашу школу.
– Які умови зарахування? Чи потрібно складати якісь іспити, якщо учень "випав" на певний час?
– Іспити не потрібні, але має бути документ зі школи, де навчалась дитина. Наприклад, учень закінчив 5 класів у Кременчуці, а у шостий клас ходив у школу за кордоном. Батьки мають надати відповідний документ. Тоді у разі повернення ми можемо зарахувати дитину відразу до 7 класу. Але якщо документу про відвідування школи за кордоном немає, то в Україні дитині доведеться йти до 6 класу.

Збираємо "папірці": як бути з щепленнями та пробою Руф'є

У батьків, які переїхали із дітьми за кордон, виникають складнощі при влаштуванні дитини в школи та садки. Адже там часто прохають пред'явити усі довідки про щеплення, зроблені в Україні. Без "папірців" про щеплення дитину не візьмуть до школи.
Якщо щеплення були зроблені у Кременчуці, проте "папірців" про це із собою немає, їх можна отримати онлайн. Для цього радять звернутися до сімейного лікаря або ж до реєстратури медзакладу.
–  Якщо дитина вакцинувалася у нас і у системі є відповідні дані, ми надаємо їх батькам будь-яким зручним каналом: на Viber, e-mail тощо, – пояснює директор з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надії Боровик.- Ми йдемо на зустріч, адже розуміємо, як важливо за кордоном  мати докази того, що дитина отримала вакцинацію за нашим календарем. Я навіть не можу порахувати, скільки ми вже надали карт імунізації.  Ми можемо надавати як  форму міжнародного зразка, так і форму 063, яка завірена нашим наказом.

У разі, коли потрібні профілактичні щеплення для дистанційного навчання в українських школах, але дитина за кордоном, щеплення можна зробити у країні перебування. І надіслати довідку до кременчуцький закладів онлайн.

– За кордоном дитині роблять профілактичні щеплення за віком. Відповідну довідку можна надіслати  нам через Viber чи інші канали. Ми вносимо дані до системи.

  Чи потрібний переклад на українську? 

– Як правило, ні. Інформація щодо вакцинування зазначена у міжнародному форматі, латинськими літерами. Частина вакцин використовується і в Україні, тож переклад не потрібен. Або ж інформацію про вакцину можна знайти   у мережі, з'ясувати її склад. З  щепленнями питань у нас взагалі не виникає, а наша система дозволяє вносити ці записи.   

Такий самий принцип застосовується і до проби Руф'є. Якщо її вимагають для дистанційного навчання, але дитина вже перебуває за кордоном, огляд потрібно пройти у країні перебування. А результати надіслати до освітнього закладу онлайн.

– Ми не можемо  провести огляд дитини дистанційно і зробити пробу Руф'є. Медичний  огляд проводять  лише у кабінеті лікаря при наявності дитини, адже потрібно обчислити  пульс, – пояснює пані Боровик. 

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Автор: Олена ЯРЕМКО
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