Кременчук, Надзвичайні новини

Завтра три багатоповерхівки та цілий провулок у Кременчуці залишаться без водопостачання: де саме та яка причина

Сьогодні, 20:30

 

Після відновлення водопостачання можливе тимчасове збільшення каламутності та забарвленості води

У п’ятницю, 13 лютого, з 8.30 і до закінчення виконання аварійних робіт на водопровідній мережі (орієнтовно до 17.00) буде припинено централізоване водопостачання за адресами:

  • проспект Лесі Українки, будинки 96, 120, 121;
  • провулок Гостомельський, будинки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-А, 8, 8-А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24.

Про це повідомив «Кременчукводоканал».

На комунальному підприємстві рекомендують жителям цих будинків зробити необхідний запас води.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться в повідомленні.

Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами:

  • 0 (800) 605-660,
  • (050) 305-45-71,
  • (067) 403-97-86.
Автор: Віктор Крук
Вверх