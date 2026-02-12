Завтра три багатоповерхівки та цілий провулок у Кременчуці залишаться без водопостачання: де саме та яка причина

У п’ятницю, 13 лютого, з 8.30 і до закінчення виконання аварійних робіт на водопровідній мережі (орієнтовно до 17.00) буде припинено централізоване водопостачання за адресами:
Про це повідомив «Кременчукводоканал».
На комунальному підприємстві рекомендують жителям цих будинків зробити необхідний запас води.
Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами:
