Графік погодинних відключень електроенергії на Полтавщині у п’ятницю, 13 лютого

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 224

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у п’ятницю, 13 лютого, буде застосовано графік погодинних відключень (ГПВ) електроенергії:

з 00.00 по 04.00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг;

з 04.00 по 22.00 - в обсязі 4.5 черг;

з 22.00 по 23.59 - в обсязі 4 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, у вівторок, 10 лютого, за підсумками селекторної наради щодо стану енергетики Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Полтавській області нині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням серед усіх регіонів країни.

Раніше ми писали, що «Полтаваобленерго» просить жителів Кременчука зменшити споживання електроенергії.