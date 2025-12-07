ГО "Захист держави"
Кременчук, Споживач

«Полтаваобленерго» просить жителів Кременчука зменшити споживання електрики

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 510

Це потрібно для швидшого відновлення живлення в місті

«Полтаваобленерго» закликає жителів Кременчука, у яких є електропостачання, максимально знизити його використання. Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді 7 грудня.

Вказано, що зменшення навантаження на мережу дозволить фахівцям оперативніше завершити відновлення та стабілізацію електропостачання в усьому місті.

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами. Під удар потрапили кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах інфраструктури у громаді. У кількох районах міста нині спостерігаються перебої з електропостачанням, водою та теплопостачанням.

Також у Горішньоплавнівській громаді запровадили режим надзвичайної ситуації. Через значні пошкодження енергооб’єктів у громаді можливий повний блекаут. Нині введено графік подачі води, теплопостачання тимчасово припинено. 

Автор: Телеграф Джерело фото: censor.net/ілюстративне
Теги: відключення електроенергії
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

