Кременчук, Надзвичайні новини

Біля Центрального ринку у Кременчуці сталась аварія

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 565

Працює поліція, рух частково ускладнений

7 грудня у Кременчуці на перехресті вулиць Старшого лейтенанта Кагала та Тараса Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці події. 

За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав. На місці працюють патрульні, які з’ясовують обставини аварії та регулюють рух.

Нагадаємо, 6 грудня близько 22.45 на проспекті Лесі Українки в Кременчуці сталась аварія, внаслідок якої померла людина.

Телеграф
Вверх