Російська армія атакувала Полтавщину «Кинджалами», «Іскандерами» та «Геранями»: пошкоджені будинки у селах — прокуратура

У ніч на 7 грудня росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Полтавщині. Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Серед засобів ураження були дрони «Герань-2» та крилаті ракети «Кинджал» і «Іскандер-М». Унаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено майно кількох підприємств критичної інфраструктури.
Також обстріл зачепив приватний сектор у двох селах громади: знищено господарське приміщення, пошкоджено літню кухню, гараж, дах і стіну житлового будинку. Постраждалих немає.
За процесуального керівництва обласної прокуратури розпочали три кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 ККУ — порушення законів та звичаїв війни. Слідством займається УСБУ в Полтавській області.
Нагадаємо, у ніч на 7 грудня росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами. Під удар потрапили кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах інфраструктури у громаді. У кількох районах міста нині спостерігаються перебої з електропостачанням, водою та теплопостачанням.
Також У Горішньоплавнівській громаді запровадили режим надзвичайної ситуації. Через значні пошкодження енергооб’єктів у громаді можливий повний блекаут. Нині введено графік подачі води, теплопостачання тимчасово припинено.
