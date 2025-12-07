Російська армія атакувала Полтавщину «Кинджалами», «Іскандерами» та «Геранями»: пошкоджені будинки у селах — прокуратура

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 964

У ніч на 7 грудня росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Полтавщині. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Серед засобів ураження були дрони «Герань-2» та крилаті ракети «Кинджал» і «Іскандер-М». Унаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено майно кількох підприємств критичної інфраструктури.

Також обстріл зачепив приватний сектор у двох селах громади: знищено господарське приміщення, пошкоджено літню кухню, гараж, дах і стіну житлового будинку. Постраждалих немає.

За процесуального керівництва обласної прокуратури розпочали три кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 ККУ — порушення законів та звичаїв війни. Слідством займається УСБУ в Полтавській області.