Рятувальники працюють після масованої атаки: ДСНС оприлюднила фото з місця обстрілу на Полтавщині

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 823

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масованої комбінованої атаки по промислових та енергетичних об’єктах Полтавщини. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій та оприлюднили фото з місця робіт.

Унаслідок удару російських військ уночі виникли масштабні пожежі на кількох об’єктах інфраструктури. Частину осередків горіння вже вдалося локалізувати та ліквідувати.

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків залучені 190 рятувальників і 50 одиниць техніки.