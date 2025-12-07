ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

Рятувальники працюють після масованої атаки: ДСНС оприлюднила фото з місця обстрілу на Полтавщині

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 823

Пожежі на інфраструктурних об’єктах локалізували, роботи тривають

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масованої комбінованої атаки по промислових та енергетичних об’єктах Полтавщини. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій та оприлюднили фото з місця робіт.

Унаслідок удару російських військ уночі виникли масштабні пожежі на кількох об’єктах інфраструктури. Частину осередків горіння вже вдалося локалізувати та ліквідувати.

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків залучені 190 рятувальників і 50 одиниць техніки.

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами. Під удар потрапили кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах інфраструктури у громаді. У кількох районах міста нині спостерігаються перебої з електропостачанням, водою та теплопостачанням.

Також У Горішньоплавнівській громаді запровадили надзвичайну ситуацію. Через значні пошкодження енергооб’єктів у громаді можливий повний блекаут. Нині введено графік подачі води, теплопостачання тимчасово припинено. 

Автор: Телеграф
Теги: ДСНС пожежа інфраструктура ракетний удар
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

