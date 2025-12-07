ГО "Захист держави"
У Горішніх Плавнях через обстріл запровадили режим надзвичайної ситуації

Сьогодні, 09:58 Переглядів: 601 Коментарів: 1

Очікується блекаут, введено графік подачі води

Після нічного обстрілу збройними силами РФ енергетичної інфраструктури у Горішньоплавнівській громаді запровадили надзвичайну ситуацію. Про це повідомили у міській раді 7 грудня.

Через значні пошкодження енергооб’єктів у громаді можливий повний блекаут. Вказано, що усі профільні служби працюють у посиленому режимі. З 1.00 об’єкти критичної інфраструктури перевели на живлення від генераторів. Пункти незламності відкриються о 10.00.

Водопостачання та водовідведення

Унаслідок обстрілу вийшов з ладу генератор третього водопідйому, який подає воду на місто. Тривають ремонтні роботи, за потреби встановлять резервний агрегат. У громаді вводять графік подачі води: 6.00–8.00 та 18.00–20.00. Водовідведення працює у штатному режимі.

Теплопостачання

Теплопостачання у місті тимчасово припинене. Очікують приїзд фахівців для налагодження імпортного обладнання й подальшого запуску системи. Мешканців закликають зберігати тепло в оселях і залишатися спокійними.

Міська лікарня

Електропостачання лікарні забезпечують генератори. Подачу тепла з резервного джерела готують до ввімкнення.

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами. Під удар потрапили кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі.

Автор: Телеграф
Коментарі: 1

Пересічний_Мешканець:
Сьогодні, 10:21

"за потреби встановлять резервний агрегат"
"Очікують приїзд фахівців для налагодження імпортного обладнання й подальшого запуску системи. "

А місяць тому все було окей? Тихо, спокійно і внєзапно война?


