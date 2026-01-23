Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 21:01
Переглядів: 54
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи та технічне обслуговування електромереж
У суботу, 24 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00:
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1,3,5,7;
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29-33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А;
- с. Мала Кохнівка.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Експресівська, 22-58;
- вул. Вадима Кришталя, 1-39;
- вул. Новомиргородська, 2, 6;
- вул. Військова, 18/56;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45;
- вул. Олеся Гончара, 32-63;
- вул. Редутна, 41-92;
- вул. Миколи Кучми, 62;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- с. Потоки; с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- с. Соснівка.
З 8.00 до 19.00:
- вул. Проліскова, 1-11.
- вул. Євгена Патона, 25.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.