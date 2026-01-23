Депутати Кременчуцької міськради звернулися до уряду через проблеми в роботі сервісного центру пенсійного фонду

Сьогодні, 19:11 Переглядів: 1

Кабмін просять вплинути на покращення роботи пенсійного фонду в Кременчуці, оскільки від жителів громади надходять системні скарги про порушення

Кременчуцька міська рада ухвалила звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, Пенсійного фонду України та Полтавської обласної військової адміністрації з вимогою усунути проблеми в роботі відділу обслуговування громадян сервісного центру ПФУ у Кременчуці. За це сьогодні, 23 січня, проголосували депутати міськради на засіданні сесії.

У зверненні депутати наголошують, що мешканці громади регулярно постають перед труднощами під час отримання пенсійних та соціальних послуг.

Зокрема, за їхніми словами, не працює електронний запис через вебпортал Пенсійного фонду, що унеможливлює дистанційне звернення. Люди змушені займати черги з ранку, іноді з 5.00, щоб отримати талон на прийом.

Також депутати вказують на відсутність належного телефонного зв’язку — контактні номери часто не відповідають або постійно перевантажені. Крім того, строки розгляду звернень та виплат соціальної допомоги безпідставно затягуються — іноді до двох місяців і більше.

У зверненні йдеться і про брак чітких роз’яснень щодо причин затримок та термінів виплат, а також про те, що прийом громадян здійснюється лише в одному приміщенні — на вулиці Великій набережній, 9. Це, на думку депутатів, створює перевантаження та соціальну напругу в місті.

У міськраді зазначають, що в разі розв'язання цих проблем жителі Кременчуцької громади зможуть швидше й зручніше отримувати адміністративні та соціальні послуги, без тривалих черг і додаткового стресу. Також це має покращити комунікацію між органами Пенсійного фонду та громадянами, особливо тими, хто потребує соціальної підтримки.

