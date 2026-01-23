ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

Біля станції Ромодан в снігу знайшли мертвого чоловіка — це третє замерзле тіло людини на Миргородщині за один день

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 213

 

Поліція встановлює обставини загибелі людини

До Миргородського райвідділу поліції 22 січня близько 20.30 звернувся місцевий житель, який повідомив, що неподалік залізничної станції у селищі Ромодан він виявив чоловіка без ознак життя. Поліція з’ясовує обставини події. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка встановила особу померлого. Ним виявився 57-річний місцевий мешканець. При візуальному огляді слідів насильницької смерті на його тілі не виявлено.

Для з’ясування причини смерті чоловіка призначено судово-медичну експертизу. Обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, сьогодні ми вже повідомляли, що 22 січня у місті Заводське Миргородського району виявили жінку без ознак життя. Тіло також знайшли у снігу місцеві жителі. Правоохоронці встановили особу померлої — нею виявилася 79-річна місцева жителька, яка перебувала у розшуку як безвісти зникла.

Вранці ми писали, що того ж дня, 22 січня, у селі Сенча Миргородського району неподалік поля місцеві жителі виявили чоловіка без ознак життя. Правоохоронці встановили особу померлого — ним виявився 53-річний житель села Скоробагатьки.

Під час огляду тіла поліцейські не виявили ознак насильницької смерті. Для встановлення причини смерті слідчі призначили судово-медичну експертизу.

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Ромодан Миргородщина тіло сніг
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

