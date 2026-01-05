На Полтавщині розшукують безвісти зниклу 79-річну мешканку Миргородського району

Працівники Миргородського районного відділу поліції розшукують безвісти зниклу Бакуліну Катерину Іванівну, 1946 року народження (79 років). 25 грудня 2025 року жінка пішла з дому в невідомому напрямку та не повернулася. Повідомлення про зникнення надійшло до поліції 4 січня від її рідних. Про це йдеться на сайті Головного управляння Націльної оліції в Полтавській області.

Зникла має зріст близько 167 см, худорлявої статури, з довгим сивим волоссям. Також відомо, що жінка має порушення опорно-рухового апарату.

На момент зникнення Катерина Бакуліна була одягнена в чорне пальто, світлий светр, спідницю та коричневі колготи, на голові — хустка. При собі мала чорну сумку.

Поліція звертається до громадян, які можуть володіти будь-якою інформацією про місцеперебування зниклої, з проханням повідомити за номером 102 або до найближчого відділення поліції.

