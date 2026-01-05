ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук

Завтра у Кременчуці відбудеться водосвяття на Водохрещу: де та коли

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 511

 

На місцях освячення води та купання чергуватимуть медики, рятувальники та правоохоронці

Завтра, 6 січня, у Кременчуці українські віряни відзначатимуть Водохреще. У зв’язку з цим у місті відбудуться Хресна хода, освячення води та хрещенські купання. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Розпочнеться Хресна хода о 12.30 від Свято-Миколаївського кафедрального собору до річкового вокзалу.

О 13.00 в районі пристані річкового вокзалу відбудуться традиційні освячення води та хрещенські купання.

Так само упродовж дня, із 9.00 до 15.00 відбудеться освячення води у Потоках біля Вознесенської церкви (вул. Лісова).

На місцях освячення води та купань чергуватимуть рятувальники, медики та правоохоронці.

Громадян також просять дотримуватися правил безпеки, зокрема під час повітряної тривоги пройти до укриттів.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» розповідав історію виникнення свята Водохреще.

Автор: Яна Гудзь
Теги: Водохреще водосвяття
