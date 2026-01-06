Водохреще у Кременчуці: люди пірнали у річку, освячували воду і йшли хресною ходою

6 січня у Кременчуці відзначили Водохреще. Від Свято-Миколаївського собору до річкового вокзалу провели хресну ходу, там пройшло освячення води. Зимові купання організували біля пристані річкового вокзалу.
Жителька Кременчука Валентина, волонтерка в громадській організації «АТО-Майдан Кременчук», поділилася враженнями.
Вірянка Світлана каже, що у її сім’ї дотримуються деяких традицій під час святкування Водохреща. Ще вчора її родина збиралась на Другий Святий вечір або як ще називають — Голодна кутя — «варимо кутю, збираємо всіх своїх дітей, в мене їх троє».
Кременчуківки Людмила і Дарина вперше занурюються в річку.
Місцева жителька Наталія, яка бере участь у зимових купаннях вже не вперше, ділиться враженнями:
Нагадаємо, раніше настоятель Свято-Миколаївського собору ПЦУ Володимир Макогон розповідав, що хресна хода у Кременчуці відбувається вже понад 30 років. Велику ікону з освяченням Ісуса беруть у ходу вже понад 20 років. До 2014 року її несли представники українського козацтва, а вже 9 рік така, так би мовити, «місія», покладена на ветеранів російсько-української війни, розповідав Макогон.
Про історію виникнення свята, які є традиції у Кременчуці та чому ця подія не лише про занурення в ополонку — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».
