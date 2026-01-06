Водохреще у Кременчуці: люди пірнали у річку, освячували воду і йшли хресною ходою

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 2

6 січня у Кременчуці відзначили Водохреще. Від Свято-Миколаївського собору до річкового вокзалу провели хресну ходу, там пройшло освячення води. Зимові купання організували біля пристані річкового вокзалу.

Жителька Кременчука Валентина, волонтерка в громадській організації «АТО-Майдан Кременчук», поділилася враженнями.

— Ми волонтери, і ми кругом беремо участь. Я давно об'єднуюсь навколо української церкви, я її тільки признаю, і всі свята святкую і з українською церквою, — каже Валентина.

Вірянка Світлана каже, що у її сім’ї дотримуються деяких традицій під час святкування Водохреща. Ще вчора її родина збиралась на Другий Святий вечір або як ще називають — Голодна кутя — «варимо кутю, збираємо всіх своїх дітей, в мене їх троє».

— Я вважаю, кожна віруюча людина повинна до цього доєднуватися. Це — єднання з Богом, тому що я особисто прийшла до віри вже в дорослому віці, але діти мої ходили з самого народження. Раніше чоловік купався, зараз — ні. Зараз, мабуть, трішечки зрозуміли, що головне — це дійсно те, що є в тебе в душі. А то все обряди і вже до них доєднуєшся. Але свячення, да, дійсно це є. Прийшов, освятив, зранку ми омиваємося цією водичкою, беремо в храмі вживаємо, навіть коли температура, і ми онуку даємо, і вона якимось чудом дійсно нам допомагає, — розповідає Світлана.