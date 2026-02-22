Внаслідок російського обстрілу сьогодні на Полтавщині були пошкоджені чотири будинки

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 913

Люди не постраждали — на місці працюють комунальники та волонтери

В одному з сіл Щербанівській громаді Полтавського району ворожий безпілотник зачепився за дроти лінії електропередач і впав, не долетівши до житлових будинків. Хоча люди не постраждали, вибухова хвиля та уламки пошкодили чотири житлові будинки. Зараз на місці працюють комунальники та волонтери. Про на своїй сторінці у Facebook повідомила гуманітарна місія «Проліска-Полтава».

Електромережі спрацювали як бар’єр, прийнявши на себе основний удар. БпЛА впав, обірвавши дроти, не долетівши до самих житлових будинків. На вулиці, де сталося падіння безпілотника, наразі тривають відновлювальні роботи.

Комунальники громади разом із волонтерами «Проліска-Полтава» усувають наслідки вибуху. Чотирьом постраждалим домогосподарствам надали допомогу: будівельні набори й матеріали для швидкого ремонту, непродовольчі товари першої необхідності (ковдри, ліхтарі), психологічну підтримку, а також консультації щодо порядку отримання компенсації за пошкоджене нерухоме майно.

Цієї ночі російська армія атакувала Україну 295 ударними БпЛА та 50 ракетами — Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, цієї ночі російська армія завдала ракетно-дронових ударів по Полтавщині, Сумщині, Київщині та інших областях України, намагаючись залишити регіони без тепла.

Сьогодні вранці у Кременчуці містяни чули звуки вибухів — працювала протиповітряна оборона.

Пізніше про наслідки атаки ворога повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

— Сьогодні вночі під час чергової ворожої атаки на Полтавщині працювала ППО. У Полтавському районі, унаслідок падіння уламків БПлА, пошкоджено паркани приватних домоволодінь. На щастя обійшлося без постраждалих. Інформації про влучання чи падіння уламків в інших районах області не надходило, — написав він у своєму Телеграм-каналі.