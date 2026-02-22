У Кременчуці презентували десятий том серії «Криниця пам’яті – Герої Кременчуччини»

Видання присвячене воїнам із Кременчука та Кременчуцького району, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю

Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну у читальній залі міської бібліотеки Кременчука відбулася презентація десятого тому книжкової серії «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини». Видання присвячене воїнам із Кременчука та Кременчуцького району, які віддали життя, захищаючи рідну землю.

Захід зібрав родини загиблих захисників, представників громадськості, журналістів, освітян і небайдужих містян. Присутні вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання.

Серія «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини» є важливим літописом боротьби та жертовності земляків. У кожному томі зібрано біографічні відомості, спогади рідних і побратимів, світлини та історії життя воїнів, які стали на захист України. У всіх десяти книгах розповідається про 943 загиблих Героїв — мужніх синів і дочок Кременчуччини, чиї імена назавжди вписані в історію краю.

Ведучою заходу стала Тетяна Булат. Під час презентації вона читала проникливі поетичні твори, присвячені захисникам України. Її виступ додав події особливої емоційності та щирості, а вірші стали своєрідним духовним містком між поколіннями та символом незгасної пам’яті.

Про значення видання для громади розповів очільник творчої спілки журналістів НСЖУ Володимир Шевченко. Він наголосив, що робота над збереженням пам’яті триває постійно, адже кожна історія заслуговує на те, щоб бути почутою і збереженою для майбутніх поколінь. За його словами, наразі вже готується до друку одинадцятий том серії.

— Ми не маємо права забути жодного імені. Ці книги — це не просто видання, це наш моральний обов’язок перед тими, хто поклав життя за Україну, — підкреслив Володимир Шевченко.

Організатори заходу зазначили, що «Криниця пам’яті» стала важливою частиною історичної спадщини регіону. Видання використовують у навчальних закладах, під час виховних заходів та патріотичних годин, адже воно формує у молоді розуміння справжньої ціни свободи та незалежності.

Презентація десятого тому відбулася в атмосфері глибокої шани й вдячності. Для багатьох родин загиблих воїнів ці книги — не лише документальне свідчення подвигу, а й знак того, що подвиг їхніх близьких не буде забутий.

Серія продовжує поповнюватися новими сторінками пам’яті, а Кременчук і Кременчуцький район зберігають у серці імена своїх Героїв — тих, хто віддав найдорожче заради мирного майбутнього України.