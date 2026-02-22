Водія маршрутки №25, на лікування якого збирали кошти, успішно прооперували: родина дякує за підтримку

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 160

Водія маршрутного автобуса № 25 Володимира Стрільця, який зазнав тяжких травм у дорожньо-транспортній пригоді 9 лютого, успішно прооперували. Кошти на термінове оперативне втручання вдалося зібрати завдяки підтримці небайдужих мешканців міста.

Дружина Володимира від імені всієї родини висловила щиру подяку кожному, хто долучився до збору — як матеріально, так і морально.

— Щиро дякую всім, хто допоміг матеріально і підтримав морально нашу сімʼю. Дякуючи Вам, Володимир Стрілець прооперований. Попереду тривала реабілітація,але найскладніше позаду. Дуже приємно, що навколо багато людей,які відгукуються на чужу біду. Ви неймовірні. Всім нам МИРУ і взаємопідтримки , — йдеться у зверненні.

Наразі чоловік готується до наступного етапу лікування — відновлення після операції.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 9 лютого у Кременчуці. Внаслідок аварії водій маршрутного автобуса № 25 отримав перелом третього хребця та потребував термінового оперативного втручання, яке коштувало 120 000 гривень