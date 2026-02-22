Водія маршрутки №25, на лікування якого збирали кошти, успішно прооперували: родина дякує за підтримку

Водія маршрутного автобуса № 25 Володимира Стрільця, який зазнав тяжких травм у дорожньо-транспортній пригоді 9 лютого, успішно прооперували. Кошти на термінове оперативне втручання вдалося зібрати завдяки підтримці небайдужих мешканців міста.
Дружина Володимира від імені всієї родини висловила щиру подяку кожному, хто долучився до збору — як матеріально, так і морально.
Наразі чоловік готується до наступного етапу лікування — відновлення після операції.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 9 лютого у Кременчуці. Внаслідок аварії водій маршрутного автобуса № 25 отримав перелом третього хребця та потребував термінового оперативного втручання, яке коштувало 120 000 гривень
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.