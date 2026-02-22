ГО "Захист держави"
Стратегічні рішення не можуть ухвалюватися кулуарно» — у Полтавському осередку ГО «Захист держави»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Цієї ночі російська армія атакувала Україну 295 ударними БпЛА та 50 ракетами — Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 105

 

Силами ППО збито та подавлено 33 ракети та 274 ворожих БпЛА

У ніч на 22 лютого (з 19.00 21 лютого) російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 345 засобів повітряного нападу. Ворог атакував:

  • 4 протикорабельними ракетами «Циркон» (район пуску ТОТ АР Крим);
  • 22 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 (район пусків — Брянська, Бєлгородська обл. та ТОТ Донецької обл.);
  • 18 крилатими ракетами Х-101 (район пусків — Вологодська обл.);
  • 2 крилаті ракети Іскандер-К (район пусків — Курська обл.);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків — Курська обл.);
  • 297 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — та ТОТ АР Криму), близько 200 із них — «Шахеди».

Основні напрямки удару — Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей — 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

  • 2 протикорабельні ракети «Циркон»;
  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
  • 17 крилатих ракет Х-101;
  • 2 крилаті ракети Іскандер-К;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 274 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.

Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється. Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Кременчуці містяни чули звуки вибухів. Попередньо працювала протиповітряна оборона.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо укриття зачинене під час повітряної тривоги, і хто його має відчиняти та опуьлікували телефони відповідальних у Кременчуці.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ППО ракети БПЛА Шахеди
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх