Цієї ночі російська армія атакувала Україну 295 ударними БпЛА та 50 ракетами — Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 22 лютого (з 19.00 21 лютого) російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 345 засобів повітряного нападу. Ворог атакував:
Основні напрямки удару — Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей — 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:
Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.
Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється. Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Кременчуці містяни чули звуки вибухів. Попередньо працювала протиповітряна оборона.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо укриття зачинене під час повітряної тривоги, і хто його має відчиняти та опуьлікували телефони відповідальних у Кременчуці.
