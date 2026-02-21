Графік погодинних відключень електроенергії на Полтавщині у неділю, 22 лютого

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у неділю, 22 лютого, буде застосовано графік погодинних відключень (ГПВ) електроенергії:
з 00.00 по 06.00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг;
з 06.00 по 07.00 - в обсязі 3 черг;
з 07.00 по 13.00 - в обсязі 3.5 черг;
з 13.00 по 20.00 - в обсязі 4 черг;
з 20.00 по 23.59 - в обсязі 3,5 черг.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.
Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Полтавській області нині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням серед усіх регіонів країни.
