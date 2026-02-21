Графік погодинних відключень електроенергії на Полтавщині у неділю, 22 лютого

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у неділю, 22 лютого, буде застосовано графік погодинних відключень (ГПВ) електроенергії:

з 00.00 по 06.00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг;

з 06.00 по 07.00 - в обсязі 3 черг;

з 07.00 по 13.00 - в обсязі 3.5 черг;

з 13.00 по 20.00 - в обсязі 4 черг;