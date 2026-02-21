Кому треба терміново витратити 1000 гривень «зимової підтримки»: через 4 дні гроші зникнуть

Гроші можна витратити на оплату комуналки, придбання продуктів та ліків, передплату газет і журналів та донати

Українці, які досі не використали 1000 гривень «зимової підтримки», оформлені через відділення «Укрпошти», мають зробити це до 25 лютого. Про це пресслужба «Укрпошти» нагадала на своїй офіційній сторінці у Facebook.

— Зима закінчується, а разом з нею і термін дії 1000 грн. Ці гроші можна витратити лише до 25 лютого, — зазначили у повідомленні.

В «Укрпошті» також нагадали, що ці кошти можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

придбання продуктів українського виробництва;

купівлю ліків;

передплату газет і журналів;

донати.

У повідомленні додали, що сплатити за комуналку можна, навіть якщо ще немає квитанції, оскільки на Укрпошті бачать актуальні нарахування і без неї.

— Головне, щоб всі встигли використати підтримку, - резюмували в «Укрпошті».

Нагадаємо, станом на 2 лютого понад 18 мільйонів українців вже скористалися програмами «Зимової підтримки». За програмою виплати 1 000 грн українці вже використали понад 12 млрд грн державної допомоги. За програмою виплат 6 500 грн, які отримували вразливі категорії населення, кошти надійшли понад 374 тисячі українців. Українці також активно користуються новими можливостями у межах державної ініціативи «3000 км Україною» — вже оформили понад 180 тисяч безоплатних квитків на проїзд залізницею.

Програма «Зимова підтримка» почала діяти з 15 листопада 2025 року, і подати заявку на отримання грошової допомоги могли усі громадяни.

З 18-го листопада 2025 року відділення «Укрпошти» почали приймати заявки на державну допомогу 1 000 грн за програмою «Зимова підтримка». Подати заявку можна було до 24 грудня у будь-якому з понад 26 тисяч стаціонарних та мобільних відділень по всій Україні. При цьому, громадяни, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу через «Укрпошту», виплату 1 000 грн отримали автоматично на той самий спеціальний рахунок без подачи заявки. А подати письмову заявку у відділенні «Укрпошти» могли ще ті, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується застосунком «Дія». Саме перша категорія громадян могла досі не використати отримані на їх рахунки гроші.