Бійці кременчуцької 107-ї бригади здобули нагороди на Кубку Сухопутних військ

Солдат Микола Фесюк з 107-ї реактивної артилерійської бригади з Кременчука виборов перше місце у ваговій категорії до 85 кг на Кубку командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, що проходив у Житомирі. За підсумками змагань він увійшов до складу збірної Сухопутних військ. Про це повідомляє Департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради.
До участі у турнірі долучилися військовослужбовці навчальних центрів, оперативних командувань, частин безпосереднього підпорядкування та вищих військових навчальних закладів. Старший солдат Марина Матвієць із 107-ї бригади посіла друге місце у ваговій категорії до 68 кг.
Змагання такого рівня допомагають військовослужбовцям підтримувати фізичну форму та демонструвати командний дух на національних спортивних турнірах.
Нагадаємо, що дев'ятеро спортсменів з Кременчуччини отримали нові спортивні розряди.
